В МИД России назвали ситуацию в Испании крахом миграционной политики ЕС

Сеута — эксклав Испании в Северной Африке, это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. В конце июля в этом регионе резко усилился поток нелегальных мигрантов в связи с решением Верховного суда Испании, который в начале месяца постановил, что мигранты, задержанные в море при попытке добраться до Сеуты, не могут быть возвращены в упрощенном порядке, который позволял властям немедленно выдворять обратно людей, пойманных при попытке пересечь границу.