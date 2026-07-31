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В МИД России назвали ситуацию в Испании крахом миграционной политики ЕС

Замглавы МИД заявил, что Москва смотрит на события в испанском эксклаве с «большим удивлением» и рассчитывает, что проблема прорыва мигрантов в Сеуту будет решена при соблюдении правовых норм и принципов гуманности.

Источник: РБК

Ситуация в Сеуте является крахом миграционной политики Евросоюза, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

«Мы смотрим на эти новости с удивлением большим, конечно, и сочувствуем человеческой трагедии. В любом случае это такая гуманитарная катастрофа, которая затрагивает всех, но одновременно нельзя не признать, что это крах иммигрантской политики, которая в течение многих лет проводилась Евросоюзом», — сказал дипломат.

От имени российских властей он выразил надежду, что проблема с мигрантами в Испании будет решена при соблюдении правовых норм и принципов гуманности.

Грушко также указал, что сегодня ЕС сосредоточен на задачах милитаризации, «демонизации» России и подготовки к войне с ней, в то же время пытаясь «замести под ковер» собственные проблемы, такие как текущая обстановка на испано-марокканской границе.

«Но, к их сожалению, реальность просто ломает те двери — идеологические, политические — и стены, которые они создают, и показывает Евросоюзу то, где находятся их реальные права. Испания могла потратить деньги не на Украину, а на решение своей безопасности», — заключил чиновник.

Сеута — эксклав Испании в Северной Африке, это один из двух сухопутных участков внешней границы ЕС с Африкой. В конце июля в этом регионе резко усилился поток нелегальных мигрантов в связи с решением Верховного суда Испании, который в начале месяца постановил, что мигранты, задержанные в море при попытке добраться до Сеуты, не могут быть возвращены в упрощенном порядке, который позволял властям немедленно выдворять обратно людей, пойманных при попытке пересечь границу.

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас потребовал от Мадрида объявить «национальную чрезвычайную ситуацию» и назвал происходящее «абсолютной гуманитарной и социальной катастрофой». В день в эксклав прибывает около 300 мигрантов, и за неделю в город проникли 1500 человек — эт о почти 2% населения Сеуты.

Итальянский премьер Джорджа Мелони пригрозила разорвать соглашение о Шенгенской зоне с Испанией. Инициативу поддержали в Финляндии. Позднее ее также поддержала Австрия и Дания. Но бывший глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал такую процедуру невозможной.

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