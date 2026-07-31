Тысячи украинцев вышли на протестное шествие против отставки Федорова

Отставка Федорова стала частью масштабных кадровых перестановок, проведенных Владимиром Зеленским. Позднее он вывел экс-министра обороны из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вместе с ним из СНБО были исключены экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, бывший министр внутренних дел Игорь Клименко, бывший премьер-министр Юлия Свириденко и новый заместитель главы офиса президента Алексей Соболев.