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Тысячи украинцев вышли на протестное шествие против отставки Федорова

В Киеве началось протестное шествие против отставки бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова.

В Киеве началось протестное шествие против отставки бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Об этом сообщают украинские СМИ.

Судя по кадрам с места, в акции принимают участие тысячи человек, однако точное число протестующих пока не называется.

Участники акции собираются пройти от памятника Тарасу Шевченко до площади Ивана Франко. По данным украинских изданий, протестующие требуют вернуть Федорова на пост главы Минобороны и выступают против кадрового решения украинских властей.

Отставка Федорова стала частью масштабных кадровых перестановок, проведенных Владимиром Зеленским. Позднее он вывел экс-министра обороны из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вместе с ним из СНБО были исключены экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, бывший министр внутренних дел Игорь Клименко, бывший премьер-министр Юлия Свириденко и новый заместитель главы офиса президента Алексей Соболев.

После ухода Федорова Министерство обороны Украины возглавил бывший руководитель центра специальных операций «А» СБУ Евгений Хмара, однако он все еще в статусе врио.

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