Ереванский коньячный завод Царукяна передали в управление государства

Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело против Гагика Царукяна. Преследование ведётся по статье 290 Уголовного кодекса, касающейся налоговых преступлений. По версии следствия, известный бизнесмен уклонялся от уплаты налогов. Защита назвала обвинения абсурдными. Царукяна задержали 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывание денег в особо крупных размерах. Суд арестовал его на два месяца.