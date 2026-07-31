Ереванский коньячный завод Царукяна передали в управление государства

«В рамках производства по взысканию имущества незаконного происхождения, на основании ходатайства генеральной прокуратуры об обеспечении иска, решением антикоррупционного суда акции ЗАО “Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат “Арарат” переданы в управление и под охрану Республики Армения”, — говорится в сообщении пресс-службы генпрокуратуры.
Напомним, ранее было возбуждено уголовное дело против Гагика Царукяна. Преследование ведётся по статье 290 Уголовного кодекса, касающейся налоговых преступлений. По версии следствия, известный бизнесмен уклонялся от уплаты налогов. Защита назвала обвинения абсурдными. Царукяна задержали 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывание денег в особо крупных размерах. Суд арестовал его на два месяца.
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