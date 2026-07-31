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Члены правительства Карелии будут отстреливаться от БПЛА

Члены правительства Республики Карелия, а также главы муниципальных районов и округов начали массово вступать в мобильные огневые группы, задачей которых является перехват и уничтожение вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Члены правительства Республики Карелия, а также главы муниципальных районов и округов начали массово вступать в мобильные огневые группы, задачей которых является перехват и уничтожение вражеских беспилотных летательных аппаратов.

«У нас члены правительства уже есть, которые записались в МОГ, главы администрации», — сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков в эфире передачи «ЦУР объясняет».

«Они молодцы и понимают, что это важно», — добавил руководитель региона.

Мобильные огневые группы формируются для защиты критически важных инфраструктурных объектов, включая нефтебазы, электростанции и промышленные предприятия. Подобные подразделения передвигаются на легких автомобилях и скоростном водном транспорте, что позволяет им оперативно менять позиции во время налетов. Участники отрядов заключают официальный контракт с Минобороны о зачислении в мобилизационный резерв. Служба позволяет добровольцам оставаться на своих гражданских рабочих местах: во время военных сборов за ними сохраняется средний заработок, а по линии оборонного ведомства гарантируются ежемесячные выплаты.

«Участники мобильных огневых групп работают исключительно на территории Карелии», — отметил Артур Парфенчиков.

«В зону проведения СВО не направляются. Это положение отдельно закрепляется в контракте», — подчеркнул глава республики.

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