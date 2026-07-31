Трамп пошутил о возможном преследовании со стороны МУС

В феврале 2025 года США ввели финансовые санкции против МУС за расследования против страны и ее союзников, в том числе против Израиля. Меры задействовали против нескольких должностных лиц и членов их семей. В том же месяце под ограничения попал Карим Хан, занимавший тогда пост прокурора, — он выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В августе 2025 года США ввели санкции против еще четырех судей МУС.