Трамп пошутил о возможном преследовании со стороны МУС

Президент США Дональд Трамп в шутку допустил, что Международный уголовный суд (МУС) может заинтересоваться его персоной, сообщает Clash Report.
«Нет никакой информации о том, что Международный уголовный суд преследует меня. Хотя такое может случиться — просто чтобы вы знали», — отметил он.
По его словам, госсекретарь США Марко Рубио пытается защищать интересы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и других лиц.
«Рубио не пытается меня защитить. Он пытается защитить Биби и некоторых других людей», — уточнил президент США.
Международный уголовный суд (МУС) — это орган международной уголовной юстиции. МУС доверено расследовать и рассматривать дела по четырем категориям тяжких преступлений: геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии.
В феврале 2025 года США ввели финансовые санкции против МУС за расследования против страны и ее союзников, в том числе против Израиля. Меры задействовали против нескольких должностных лиц и членов их семей. В том же месяце под ограничения попал Карим Хан, занимавший тогда пост прокурора, — он выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В августе 2025 года США ввели санкции против еще четырех судей МУС.
Впоследствии администрация США потребовала от МУС внести поправки в учредительный документ о гарантированном запрете на расследование деятельности президента Дональда Трампа и высокопоставленных американских чиновников. Вашингтон пригрозил суду новыми санкциями.
Председатель МУС Томоко Аканэ, в свою очередь, заявила, что суд готов противостоять давлению США. «Внесение поправок в Римский статут находится в прерогативе государств-участников», — ответили в подразделении суда по связям с общественностью.
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