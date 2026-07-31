Может ли миграционный кризис привести к исключению Испании из Шенгена

Масштабный миграционный кризис в испанском городе Сеута, расположенном в Северной Африке, стал причиной, что несколько европейских стран подняли вопрос о приостановке членства Испании в Шенгенском соглашении об отмене пограничного контроля, объединяющем 29 государств Европы.
В последние дни июля десятки тысяч мигрантов из Марокко пересекли границу и оказались в городе: часть — частично разрушив и преодолев пограничные укрепления, часть сделали это вплавь. Это произошло после того, как 29 июня Верховный суд Испании постановил, что режим немедленной высылки без индивидуального разбирательства («горячее возвращение») больше не может применяться к мигрантам, которых перехватили в море на пути к двум испанским городам-эксклавам в Северной Африке — Сеуте и Мелилье.
Город Сеута расположен на побережье Северной Африки, у Гибралтарского пролива, граничит с Марокко. Город обладает статусом автономного образования в составе Испании. Площадь — около 19 кв. км, население — чуть более 80 тыс. чел. Мелилья расположена несколько восточнее, также граничит с Марокко. Площадь — около 12 кв. км, население — около 90 тыс. чел. Оба города считаются территорией Европейского союза.
Какова ситуация в Сеуте.
Как сообщил мэр Сеуты Хуан Хесус Вива, к середине дня 31 июля границу со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. человек; по меньшей мере 34 из них погибли — либо в море, либо в давке. По данным The Guardian, число погибших превысило 40 человек. В городе прибывшие устроили столкновения с полицией, многие из них ночевали на улицах. Мэр Вива описал ситуацию как катастрофическую и призвал Мадрид объявить национальный режим чрезвычайного положения.
В Мелилью, согласно данным городских властей, прибыло от 300 до 400 мигрантов в последние дни.
Премьер-министр Испании Педро Санчес 31 июля экстренно прибыл в Сеуту. На пресс-конференции он назвал наплыв мигрантов «атакой» и «нарушением территориальной целостности Испании» и обвинил в нем криминальные структуры и их «корыстную интерпретацию решения Верховного суда о репатриации лиц, прибывших в страну вплавь». «Эта ситуация беспрецедентна и нарушает тенденцию к сокращению притока нелегальных иммигрантов, что требует принятия мер», — сказал Санчес. Среди них, уточнил он, — создание специальных центров размещения мигрантов и установка в море специальных буев, которые обозначают международную водную границу.
Мадрид, согласно заявлению министерства внутренних дел королевства, направит в Сеуту войска для восстановления контроля за ситуацией. Впрочем, их численность невелика — речь идет об подразделениях армии и Гражданской гвардии общей численностью около 100 человек. Министерство также сообщило, что совместно с властями Марокко принимает все меры, чтобы все прибывшие в Сеуту вернулись обратно «как можно скорее». 31 июля, по данным ведомства, около 25 тыс. мигрантов покинули Сеуту, Предложение об объявлении режима чрезвычайного положения в Мадриде отклонили.
Это не первый миграционный кризис в Сеуте. В 2021 году Рабат и Мадрид разошлись во взглядах на политическое будущее Западной Сахары, и марокканские власти ослабили пограничный контроль, и в город в течение двух дней прибыло около 10 тыс. мигрантов. Проблему удалось урегулировать дипломатическим путем лишь в 2022 году. Источники в правительстве Марокко сообщили агентству Europa Press, что нынешний кризис в Сеуте спровоцирован криминальными кругами, а сотрудничество двух стран носит образцовый характер.
Как отреагировали в Европе.
Италия, Финляндия и Дания выступили за то, чтобы приостановить членство Испании в Шенгенском соглашении. чтобы обезопасить другие европейские страны от очередной волны мигрантов. «Кадры, поступающие из Сеуты, поражают воображение и еще раз демонстрируют, что неконтролируемая нелегальная иммиграция представляет собой конкретную угрозу безопасности границ Европы, — написала в соцсети X премьер-министр Италии Джорджа Мелони. — Мы созываем соответствующие органы, и по итогам этих встреч мы готовы вмешаться даже с использованием чрезвычайных мер для защиты границ и безопасности граждан, таких как приостановка Шенгенского пространства с Испанией».
Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила, что «так продолжаться не может» и что «все европейские страны должны поддержать предложение» итальянского премьер-министра. «Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны», — написала Рантанен в соцсети X.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также отметила, что надо рассмотреть все варианты вплоть до приостановки членства Испании в Шенгене, поскольку «неконтролируемая миграция представляет угрозу для Европы и для Дании».
Реакция других стран Шенгенского соглашения была более сдержанной. Франция, которая имеет общую границу с Испанией, с радикальными призывами не выступила. Париж лишь сообщил, что укрепит контроль на границе. «Кроме того, я задействую пограничные силы быстрого реагирования для проведения тщательных проверок», — написал в X глава МВД Франции Лоран Нуньес.
Канцлер Австрии Кристиан Штокер допустил, что границы Шенгенской зоны, если кризис в Сеуте не будет разрешен, временно закроют. «Если ситуация в Испании будет развиваться так, что мы почувствуем давление на наши национальные границы, мы сделаем все необходимое для их защиты, включая при необходимости временное закрытие границ Шенгенской зоны», — заявил Штокер австрийскому телеканалу OE24.
Можно ли исключить страну из Шенгенской зоны.
Руководство Евросоюза призывы исключить Испанию из Шенгена пока не прокомментировало. Глава европейской дипломатии в 2019—2024 гг. Жозеп Боррель заявил, что это невозможно: в законодательстве Евросоюза такой процедуры нет, «ни одно государство-член не может в одностороннем порядке приостановить участие другого в Шенгене». «Такой опции попросту не существует в правовой архитектуре союза В этом стоит разобраться, поскольку ситуация весьма показательна и демонстрирует, как правительства стран ЕС учатся понимать, обсуждать, использовать и злоупотреблять правопорядком ЕС, откровенно нарушая связывающий их принцип лояльного сотрудничества», — написал Боррель в соцсети X.
Возможность исключения той или иной страны из Шенгенской зоны в соглашении о ней отсутствует, подтверждает глава Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина; единственное, что возможно в рамках этой зоны, — это с разрешения Еврокомиссии на короткое время восстановить на границах паспортный контроль. «Призывы политиков и законодательная база часто расходятся, — сказала РБК эксперт. — Я склонна предполагать, что эти призывы [Италии, Финляндии и Дании] рассчитаны на внутреннюю аудиторию, дабы показать, что руководства этих стран очень трепетно относятся к ситуации с нелегальной миграцией». Что же касается восстановления паспортного контроля, то оно практикуется довольно часто. «Его вводили и до миграционного кризиса 2015 года, — напоминает Бабынина. — Зачастую восстановление паспортного контроля с миграцией может быть никак не связано, например, если проводится чемпионат мира по футболу или саммит НАТО. В Исландии вообще был курьезный случай, когда паспортный контроль восстановили на фоне слета байкеров».
За всю историю существования Шенгенской зоны прецедентов исключения из нее не было, отметил глава Центра европейской информации Николай Топорнин. «Такой практики не было, нет и не будет, — сказал РБК эксперт. — В целом, этот кризис носит местный характер. Мы видим, что часть из этих мигрантов уже начали возвращаться обратно. Полагаю, что в ближайшие дни проблема будет урегулирована, тем более что в том есть заинтересованной и марокканских властей, которые согласились не применять никаких санкций в отношении тех, кто вернется в Марокко добровольно».
Старший научный сотрудник Института международных отношений МГИМО МИД России Артем Соколов прокомментировал РБК, что внутри Шенгенской зоны уже были случаи ограничения свободы передвижения, в частности, во время пандемии. Соколов также привел пример Германии, которая ранее ввела усиленный контроль на границе с Польшей. «Это напрямую не нарушает Шенгенское соглашение, но мы имеем дело с практически полным контролем автомобильных потоков между двумя государствами», — пояснил он и отметил что такой режим заметно отличается от принципа открытых границ.
Эксперт указал, что даже масштабный миграционный кризис 2015 года не привел к пересмотру Шенгенских соглашений. Но правые европейские силы, по его оценке, наверняка будут использовать кадры из Сеуты в своей предвыборной агитации, чтобы представить миграционный кризис как актуальную угрозу для европейских граждан. «Насколько они будут успешны — это уже вопрос к техническому исполнению, но этот фактор, безусловно, будет использован», — заключил Соколов.