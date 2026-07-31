Может ли миграционный кризис привести к исключению Испании из Шенгена

Возможность исключения той или иной страны из Шенгенской зоны в соглашении о ней отсутствует, подтверждает глава Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина; единственное, что возможно в рамках этой зоны, — это с разрешения Еврокомиссии на короткое время восстановить на границах паспортный контроль. «Призывы политиков и законодательная база часто расходятся, — сказала РБК эксперт. — Я склонна предполагать, что эти призывы [Италии, Финляндии и Дании] рассчитаны на внутреннюю аудиторию, дабы показать, что руководства этих стран очень трепетно относятся к ситуации с нелегальной миграцией». Что же касается восстановления паспортного контроля, то оно практикуется довольно часто. «Его вводили и до миграционного кризиса 2015 года, — напоминает Бабынина. — Зачастую восстановление паспортного контроля с миграцией может быть никак не связано, например, если проводится чемпионат мира по футболу или саммит НАТО. В Исландии вообще был курьезный случай, когда паспортный контроль восстановили на фоне слета байкеров».