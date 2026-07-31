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ТАСС: Италия уведомила ЕК о приостановке Шенгена с Испанией на 30 дней

Речь идет о контроле пассажиров, прибывающих в Италию морским и воздушным транспортом.

Источник: Reuters

БРЮССЕЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Италия уведомила Еврокомиссию о введении временного погранконтроля с Испанией для прибывающих морским и воздушным транспортом на 30 дней. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Правительство Италии в соответствии с правилами Шенгена уведомило Еврокомиссию о временном возобновлении погранконтроля с Испанией на срок до 30 дней», — сообщил он.

Он уточнил, что речь идет о контроле пассажиров, прибывающих в Италию морским и воздушным транспортом, поскольку у Италии нет сухопутных границ с Испанией.

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