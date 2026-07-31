Италия приостановила действие Шенгена с Испанией из-за мигрантов

Причиной жёстких мер назван массовый наплыв нелегальных мигрантов из Марокко, которые в последние дни пытаются попасть на территорию испанского анклава Сеута. Итальянские власти опасаются, что эта волна может создать дополнительную нагрузку на внешние границы Евросоюза.
«Министерство распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией», — передает издание.
Таким образом, Италия стала первой страной, которая реализовала угрозу приостановки участия своего партнёра в Шенгенской зоне. Ранее о намерении пойти на такой шаг заявляли также Финляндия и Австрия. Реакция Брюсселя и официального Мадрида пока не последовала, однако эксперты предупреждают, что подобные действия могут подорвать основы европейского пространства свободного передвижения.
Напомним, за сутки границу испанского анклава Сеута пересекли не менее 40 тысяч мигрантов, и Мадрид направил туда дополнительные войска, но позже около 25 тысяч нелегалов вернулись в Марокко. Ранее власти сообщали, что число нарушителей могло достигать 60 тысяч.
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