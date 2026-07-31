Италия приостановила действие Шенгена с Испанией из-за мигрантов

Таким образом, Италия стала первой страной, которая реализовала угрозу приостановки участия своего партнёра в Шенгенской зоне. Ранее о намерении пойти на такой шаг заявляли также Финляндия и Австрия. Реакция Брюсселя и официального Мадрида пока не последовала, однако эксперты предупреждают, что подобные действия могут подорвать основы европейского пространства свободного передвижения.