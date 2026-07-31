Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шуваев: 26 детей погибли в Белгородской области с начала СВО из-за атак ВСУ

268 детей пострадали в результате атак ВСУ по Белгородской области с начала проведения спецоперации.

Источник: Комсомольская правда

В Белгородской области с начала проведения специальной военной операции в результате атак киевского режима погибли 26 детей, еще 268 несовершеннолетних были ранены. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«Цифры по пострадавшим и погибшим мы считаем ежедневно. На сегодня с начала СВО от атак ВСУ в регионе 268 детей были ранены. 26 погибли», — написал Шуваев в личном канале в мессенджере MAX.

Врио губернатора также выразил соболезнования родственникам и близким погибших детей, назвав их утрату неизлечимым горем для всей области. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим несовершеннолетним.

Ранее KP.RU сообщал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о совершении теракта после удара Вооруженных сил Украины по пассажирскому автобусу в Белгородской области.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше