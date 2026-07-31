Шуваев: 26 детей погибли в Белгородской области с начала СВО из-за атак ВСУ

В Белгородской области с начала проведения специальной военной операции в результате атак киевского режима погибли 26 детей, еще 268 несовершеннолетних были ранены. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Шуваев.
«Цифры по пострадавшим и погибшим мы считаем ежедневно. На сегодня с начала СВО от атак ВСУ в регионе 268 детей были ранены. 26 погибли», — написал Шуваев в личном канале в мессенджере MAX.
Врио губернатора также выразил соболезнования родственникам и близким погибших детей, назвав их утрату неизлечимым горем для всей области. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим несовершеннолетним.
Ранее KP.RU сообщал, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о совершении теракта после удара Вооруженных сил Украины по пассажирскому автобусу в Белгородской области.