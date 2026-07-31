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Индия назначит ответственного за работу с семьями погибших на Украине

Верховный суд Индии распорядился назначить в МИДе сотрудника, которому предстоит координировать работу с семьями граждан страны, погибших, пропавших без вести или раненых в ходе конфликта на Украине, сообщает Press Trust of India.

Верховный суд Индии распорядился назначить в МИДе сотрудника, которому предстоит координировать работу с семьями граждан страны, погибших, пропавших без вести или раненых в ходе конфликта на Украине, сообщает Press Trust of India. Суд также обязал государственные юридические службы помогать родственникам в оформлении документов и получении останков.

Как следует из материалов PTI, судебная коллегия поручила МИДу содействовать проведению ДНК‑экспертиз для установления принадлежности останков. Параллельно Национальное управление по оказанию юридических услуг, а также региональные юридические службы должны сопровождать семьи при подаче исков о компенсации и при получении тел погибших, уточняет The New India Express.

Эти решения были приняты в рамках рассмотрения петиции, которую подали родственники граждан Индии, предположительно погибших или пропавших после вербовки для участия в боевых действиях. В марте 2024 года власти страны сообщили о раскрытии сети вербовщиков, обещавших работу, но отправлявших людей в зону конфликта. В мае были арестованы четверо участников схемы, включая переводчика Ниджила Джоби Бенсама, работавшего в России.

Российская сторона подчеркивала, что не участвовала в подобных схемах и взаимодействует с Нью‑Дели по вопросу досрочного увольнения индийцев из армии. Летом 2024 года премьер Нарендра Моди обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным, после чего Москва согласилась на освобождение обманутых граждан.

По данным МИД Индии, к октябрю позапрошлого года из российской армии досрочно уволили не менее 85 индийцев, еще 20 оставались на службе. В январе 2025 года ведомство сообщило о гибели одного гражданина Индии и ранении другого. Позднее The Economic Times передала, что в конфликте участвовали 202 гражданина страны.

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