Кабмин ввел запрет на майнинг в Московском регионе и Курской области

Правительство РФ вводит запрет на майнинг в Москве, Московской области и части Курской области до 2032 года. Об этом говорится в соответствующем постановлении.
Отмечается, что запрет на майнинг криптовалюты вводится с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года.
Среди территорий Курской области, которые попадают под ограничения майнинговой деятельности, значатся восемь муниципальных округов, а также город Льгов.
Напомним, инициатива по ограничению майнинга в указанных регионах была связана с необходимостью регулирования энергопотребления в условиях повышенной нагрузки на энергосистему.
Ранее сайт KP.RU писал, что незаконный майнинг криптовалюты может привести к наказанию до пяти лет лишения свободы.