В Нацсобрании Белоруссии назвали смешной идею Киева завести дело на Лукашенко

«Никак мы реагировать на это не будем. Мы знаем эту информацию. Но она смешная. Любые уголовные дела в Киеве смешны», — приводит его слова ТАСС.
По словам Гайдукевича, подобные инициативы уже появлялись неоднократно. Он напомнил, что ранее предпринимались попытки использовать международные судебные механизмы, однако в Минске не придают этому значения и считают такие действия не имеющими практических последствий.
Ранее офис Владимира Зеленского направил обращение в офис генерального прокурора Украины с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против Александра Лукашенко. Поводом стало обращение представителей оппозиционного «Форума демократических сил Беларуси». Ещё в мае они направили письмо Владимиру Зеленскому с призывом привлечь белорусского лидера к ответственности, обвинив его в соучастии в боевых действиях и вывозе украинских детей.
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