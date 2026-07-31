В Нацсобрании Белоруссии назвали смешной идею Киева завести дело на Лукашенко

Ранее офис Владимира Зеленского направил обращение в офис генерального прокурора Украины с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против Александра Лукашенко. Поводом стало обращение представителей оппозиционного «Форума демократических сил Беларуси». Ещё в мае они направили письмо Владимиру Зеленскому с призывом привлечь белорусского лидера к ответственности, обвинив его в соучастии в боевых действиях и вывозе украинских детей.