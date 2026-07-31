Зеленский сменил состав СНБО, включив в него Драпатого, Выговского и Кравченко

Ранее депутат Верховной рады Ирина Геращенко раскритиковала Владимира Зеленского за обсуждение кадровых перестановок с западными, а не украинскими журналистами. Он рассказал Sky News о возможном участии Михаила Фёдорова и назвал смену главы правительства шагом к сложной зиме. Геращенко считает, что закрытые чаты и телемарафон не могут заменить прямой диалог власти с обществом, что только обостряет кризис.