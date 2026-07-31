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Раненный при ударе БПЛА житель Орловской области умер

Житель Дмитровского района Орловской области, ранее пострадавший от атаки БПЛА, скончался.

Источник: РБК

Житель Дмитровского района Орловской области, ранее пострадавший от атаки БПЛА, скончался. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира во «ВКонтакте».

«К сожалению, вчера в двенадцать часов скончался житель Дмитровского района. Мои соболезнования родным. Я уже поручил подготовить нормативно-правовой акт по компенсации», — говорится в сообщении.

Клычков добавил, что еще один местный житель из Залегощенского района пострадал из-за атаки БПЛА.

Свыше 180 квартир получили повреждения при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Орле 24 июня. Ранее губернатор региона сообщил, что в результате атаки БПЛА по жилому дому повреждения получили около 100 квартир и 40 автомобилей.

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