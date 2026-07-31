Раненный при ударе БПЛА житель Орловской области умер

Житель Дмитровского района Орловской области, ранее пострадавший от атаки БПЛА, скончался. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков во время прямого эфира во «ВКонтакте».
«К сожалению, вчера в двенадцать часов скончался житель Дмитровского района. Мои соболезнования родным. Я уже поручил подготовить нормативно-правовой акт по компенсации», — говорится в сообщении.
Клычков добавил, что еще один местный житель из Залегощенского района пострадал из-за атаки БПЛА.
Свыше 180 квартир получили повреждения при ударе беспилотника по многоквартирному дому в Орле 24 июня. Ранее губернатор региона сообщил, что в результате атаки БПЛА по жилому дому повреждения получили около 100 квартир и 40 автомобилей.
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