Расправа в Гдыне: поляк проломил голову украинке тростью

В польском городе Гдыня неизвестный мужчина совершил жестокое нападение на сорокалетнюю гражданку Украины, нанеся ей тяжелые травмы среди бела дня.
«Неизвестный мужчина дважды ударил ее деревянной тростью в затылок, после чего сбежал», — сообщил изданию Wirtualna Polska аспирант Марек Кобиалко из местного комиссариата полиции.
Инцидент произошел на уличной лестнице. Потерпевшая разговаривала по телефону, когда злоумышленник подкрался к ней сзади и нанес два удара тяжелым предметом по голове. Несмотря на полученные ранения и кровотечение, женщина смогла самостоятельно обратиться за помощью к прохожим.
Пострадавшая была оперативно доставлена в муниципальную больницу, где ей провели необходимые обследования и обработали раны. В настоящее время местная полиция продолжает следственные мероприятия, изучает записи с камер видеонаблюдения и разыскивает скрывшегося преступника.
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