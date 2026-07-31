Расправа в Гдыне: поляк проломил голову украинке тростью

Инцидент произошел на уличной лестнице. Потерпевшая разговаривала по телефону, когда злоумышленник подкрался к ней сзади и нанес два удара тяжелым предметом по голове. Несмотря на полученные ранения и кровотечение, женщина смогла самостоятельно обратиться за помощью к прохожим.