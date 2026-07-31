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Захарова ответила Сибиге на обвинения РФ в якобы нагнетании ситуации с Сеутой

Захарова назвала киевский режим унылым гнильем после заявления Сибиги о якобы пропагандистской кампании РФ вокруг ситуации в Сеуте.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге на обвинения в адрес РФ в якобы нагнетании ситуации с беженцами в Сеуте. Об этом дипломат написала в личном Telegram-канале.

«Мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили? Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и тд. друг к другу — результат взлома системы якобы “кремлевскими хакерами”? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», — написала Захарова.

Так дипломат прокомментировала заявление Сибиги о том, что Россия якобы развернула пропагандистскую кампанию вокруг ситуации с беженцами в Сеуте. По словам украинского министра, российская сторона якобы активно публиковала кадры из города для «нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе».

Ранее Захарова заявила, что ситуация в испанской Сеуте показала системный кризис в Европе и провал политики ЕС в сфере безопасности и защиты прав человека.

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