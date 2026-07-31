Захарова ответила Сибиге на обвинения РФ в якобы нагнетании ситуации с Сеутой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру иностранных дел Украины Андрею Сибиге на обвинения в адрес РФ в якобы нагнетании ситуации с беженцами в Сеуте. Об этом дипломат написала в личном Telegram-канале.
Так дипломат прокомментировала заявление Сибиги о том, что Россия якобы развернула пропагандистскую кампанию вокруг ситуации с беженцами в Сеуте. По словам украинского министра, российская сторона якобы активно публиковала кадры из города для «нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе».
Ранее Захарова заявила, что ситуация в испанской Сеуте показала системный кризис в Европе и провал политики ЕС в сфере безопасности и защиты прав человека.