Захарова ответила Сибиге на обвинения РФ в якобы нагнетании ситуации с Сеутой

Так дипломат прокомментировала заявление Сибиги о том, что Россия якобы развернула пропагандистскую кампанию вокруг ситуации с беженцами в Сеуте. По словам украинского министра, российская сторона якобы активно публиковала кадры из города для «нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе».