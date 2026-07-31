Туск посоветовал Испании усилить охрану границ ради сохранения Шенгена

Туск написал, что Польша ужесточила законодательство по убежищу, модернизировала пограничные процедуры и построила заграждения на границе с Белоруссией.
«Мы вложили миллиарды евро и задействовали тысячи военнослужащих, полицейских и пограничников. Испания должна последовать нашему примеру, если мы хотим сохранить Шенгенскую зону», — написал Туск.
Мадрид уже задействовал армию для охраны периметра, однако европейские партнёры требуют более системных мер. Италия уже ввела односторонние ограничения, Австрия и Финляндия заявили о возможности последовать этому примеру. Туск, в свою очередь, считает, что ключ к решению — в комплексной модернизации пограничного контроля, аналогичной той, что Варшава реализовала на своей восточной границе.
Поводом для жёстких рекомендаций послужил кризис в испанском анклаве Сеута, куда через границу с Марокко проникли десятки тысяч нелегалов — по разным данным, от 50 до 60 тысяч человек. По последней информации, не менее 41 мигранта погибли при попытке достичь города, а почти 25 тысяч добровольно вернулись в Марокко.
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