Туск посоветовал Испании усилить охрану границ ради сохранения Шенгена

Поводом для жёстких рекомендаций послужил кризис в испанском анклаве Сеута, куда через границу с Марокко проникли десятки тысяч нелегалов — по разным данным, от 50 до 60 тысяч человек. По последней информации, не менее 41 мигранта погибли при попытке достичь города, а почти 25 тысяч добровольно вернулись в Марокко.