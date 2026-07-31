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Латвия закрыла границу с Белоруссией по техническим причинам

Граница между Латвией и Белоруссией закрыта.

Источник: Аргументы и факты

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил, что граница с Белоруссией была закрыта по техническим причинам.

«По техническим причинам граница Латвия — Беларусь закрыта. Призываем использовать другие маршруты тем, кто ещё не вернулся в Латвию», — написал Домбрава в социальных сетях.

Ранее Домбрава призвал граждан Латвии отказаться от поездок в Белоруссию на фоне развернувшейся «миграционной войны».

Напомним, в июле Латвия ввела запрет на импорт книг, газет, видеоигр и других товаров из России и Белоруссии до 1 июля 2027 года.

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