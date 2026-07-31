Законопроект о санкциях против РФ могут заблокировать в конгрессе США

Законопроект о введении новых санкций против России может быть заблокирован в палате представителей США из-за опасений законодателей относительно расширения полномочий президента Дональда Трампа в сфере торговых пошлин. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в Конгрессе и экспертов по торговой политике.
По данным агентства, документ сталкивается со сложной перспективой прохождения через Конгресс, поскольку возражения против него высказывают как представители Демократической партии, так и часть республиканцев.
Как отмечает Reuters, законодатели считают, что предложенные нормы предоставляют главе государства слишком широкие полномочия в вопросах введения торговых пошлин.
Влиятельные представители Демократической партии в профильных торговых комитетах Сената и палаты представителей Рон Уайден и Ричард Нил заявили, что действующая редакция законопроекта представляет собой «рецепт хаоса и повышения пошлин» и способна спровоцировать рост инфляции в США.
Ранее газета Politico также сообщала, что представители Демократической партии в палате представителей Конгресса США, вероятно, выступят против законопроекта о дополнительных санкциях в отношении России и Ирана.