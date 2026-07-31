Четыре человека пострадали при ударах ВСУ в Курской области

«Вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Вишнево Беловского района. В результате удара пострадал 39-летний мужчина: у него слепые осколочные ранения лица, грудной клетки, руки и ног. На месте ему оказана первая помощь, будем эвакуировать в Курскую областную больницу», — написал глава региона в телеграм-канале.