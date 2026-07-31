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Четыре человека пострадали при ударах ВСУ в Курской области

В Курской области в результате атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Источник: РБК

В Курской области в результате атак ВСУ пострадали четыре мирных жителя, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Вражеский дрон атаковал автомобиль в селе Вишнево Беловского района. В результате удара пострадал 39-летний мужчина: у него слепые осколочные ранения лица, грудной клетки, руки и ног. На месте ему оказана первая помощь, будем эвакуировать в Курскую областную больницу», — написал глава региона в телеграм-канале.

По словам Хинштейна, в селе Ольховка Хомутовского района 50-летний мужчина получил минно-взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения головы, поясницы и левого бедра. Пострадавшего доставили в областной центр.

Кроме этого в районную больницу обратилась 70-летняя жительница села Благодатное Кореневского района, получившая травму накануне. Убегая от дрона, женщина ушибла колено. Врачи назначили ей амбулаторное наблюдение.

Также в областную больницу поступил 57-летний житель поселка Коренево. Несколько дней назад его автомобиль атаковал беспилотник. Мужчину госпитализировали с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями правого плеча.

Днем ранее Курская область более 130 раз за сутки подвергалась артобстрелу. Силами ПВО было сбито 134 вражеских беспилотника различного типа.

Утром 28 июля беспилотник влетел в многоквартирный дом в Курске. В момент удара в квартире никто не находился, пострадавших нет.

Дежурные силы ПВО уничтожили над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей 258 БПЛА в ночь на 30 июля. Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Пензенской, Ростовской, Тамбовской областей, Краснодарского края, Крымом, Адыгеей и над акваториями Азовского и Черного морей.

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