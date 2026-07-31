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«Унылое гнилье»: Захарова ответила на обвинения Сибиги

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова жестко отреагировала на обвинения украинской стороны в адрес российских СМИ из-за освещения миграционного кризиса в Европе.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова жестко отреагировала на обвинения украинской стороны в адрес российских СМИ из-за освещения миграционного кризиса в Европе.

«Какое же унылое гнилье этот киевский режим», — написала Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

Таким образом дипломат прокомментировала высказывания главы МИД Украины Андрея Сибиги, заявившего о якобы развернутой российскими СМИ масштабной пропагандистской кампании вокруг мигрантского кризиса в испанском анклаве Сеута.

Официальный представитель МИД России иронично отметила абсурдность подобных претензий, задавшись вопросом, не являются ли тогда заявления Госдепартамента США, а также официальных лиц и органов ФРГ, Италии, Франции и других стран об этой ситуации результатом «взлома системы кремлевскими хакерами».

Напомним, испанский автономный город Сеута столкнулся с беспрецедентным миграционным кризисом, когда за короткое время через границу из Марокко прорвались десятки тысяч нелегалов, парализовав местную инфраструктуру. Ситуация спровоцировала жесткую реакцию в Европе: власти Италии распорядились закрыть морские и воздушные границы с Испанией и приостановить действие Шенгенского соглашения, а в Государственном департаменте США обвинили Мадрид в умышленном поощрении нелегальной миграции.

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