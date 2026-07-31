«Унылое гнилье»: Захарова ответила на обвинения Сибиги

Напомним, испанский автономный город Сеута столкнулся с беспрецедентным миграционным кризисом, когда за короткое время через границу из Марокко прорвались десятки тысяч нелегалов, парализовав местную инфраструктуру. Ситуация спровоцировала жесткую реакцию в Европе: власти Италии распорядились закрыть морские и воздушные границы с Испанией и приостановить действие Шенгенского соглашения, а в Государственном департаменте США обвинили Мадрид в умышленном поощрении нелегальной миграции.