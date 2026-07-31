Житель Белгородской области получил ранения при ракетном ударе

Село Углово Валуйского округа Белгородской области подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщает оперативный штаб региона.
Мужчина получил осколочные ранения живота, рук и ног. Его доставляют в Валуйскую центральную районную больницу.
В результате обстрела повреждены шесть единиц сельскохозяйственной техники. Информация о других последствиях уточняется.
Также в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель, еще три человека получили ранения.
Всего за день 31 июля расчеты ПВО сбили в регионах России 223 украинских БПЛА.
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