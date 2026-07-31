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Житель Белгородской области получил ранения при ракетном ударе

Село Углово Валуйского округа Белгородской области подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщает оперативный штаб региона.

Источник: РБК

Село Углово Валуйского округа Белгородской области подверглось ракетному обстрелу со стороны ВСУ, пострадал мирный житель, сообщает оперативный штаб региона.

Мужчина получил осколочные ранения живота, рук и ног. Его доставляют в Валуйскую центральную районную больницу.

В результате обстрела повреждены шесть единиц сельскохозяйственной техники. Информация о других последствиях уточняется.

Также в результате атак со стороны ВСУ в Белгородской области погиб мирный житель, еще три человека получили ранения.

Всего за день 31 июля расчеты ПВО сбили в регионах России 223 украинских БПЛА.

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