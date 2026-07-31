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В Босфоре восстановили судоходство после снятия с мели сухогруза

Его приостанавливали из-за севшего на мель балкера под флагом Сан-Томе и Принсипи, перевозящего 22 тыс. тонн железной руды из России в средиземноморский турецкий порт Искендерун.

СТАМБУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Судоходство в проливе Босфор в обе стороны восстановлено после снятия с мели сухогруза HACI H? SEY?N, который следует из России в турецкий порт Искендерун. Об этом сообщило Управление береговой охраны Турции.

«Судно безопасно поставлено на якорную стоянку в районе Ахыркапы в сопровождении наших буксиров. Судоходство в Босфоре в северном и южном направлениях возобновлено в 20:30 по местному времени (совпадает с мск)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 154-метровый балкер под флагом Сан-Томе и Принсипи, перевозящий 22 тыс. тонн железной руды из России в средиземноморский турецкий порт Искендерун, сел на мель в проливе Босфор у района Канлыджа из-за отказа двигателя. Судоходство в проливе было приостановлено в обоих направлениях с 18:10 по местному времени.

Сухогруз класса Handysize (для перевозки навалочных грузов) HACI H? SEY?N (номер IMO-9128790) построен в 1996 году, до 2013 года имел название Ken Jyo. Дедвейт судна 22,6 тыс. тонн.