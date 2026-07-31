В Босфоре восстановили судоходство после снятия с мели сухогруза

Ранее сообщалось, что 154-метровый балкер под флагом Сан-Томе и Принсипи, перевозящий 22 тыс. тонн железной руды из России в средиземноморский турецкий порт Искендерун, сел на мель в проливе Босфор у района Канлыджа из-за отказа двигателя. Судоходство в проливе было приостановлено в обоих направлениях с 18:10 по местному времени.