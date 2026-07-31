Трамп заявил о сохраняющейся возможности сделки между США и Ираном

Ранее Life.ru писал, что Киев предложил США и странам Персидского залива обмениваться опытом в сфере беспилотников в обмен на поставки вооружения. Украинская сторона заявила о готовности передавать партнёрам наработки, полученные в ходе боевых действий. В Киеве считают, что технологии противодействия дронам могут быть востребованы за рубежом.