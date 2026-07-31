В Чехии жара установила температурные рекорды на 108 метеостанциях

ПРАГА, 31 июля. /ТАСС/. Аномальная жара в Чехии стала причиной смога, повышения уровня пожарной опасности и новых температурных рекордов. Со ссылкой на Чешский гидрометеорологический институт об этом сообщило Чешское радио.
В республике 31 июля на 108 из 171 метеостанций были зафиксированы температурные рекорды. В городе Пльзень в западной части Чехии столбик термометра подскочил до отметки 39,4 градуса в тени.
Высокая температура воздуха вызвала значительные проблемы в республике. В Праге и нескольких регионах объявлена смоговая ситуация из-за опасной концентрации озона. Медики фиксируют рост числа тепловых ударов, а также случаи отравления угарным газом из-за ухудшения тяги в дымоходах жилых домов.
В большинстве из 14 краев республики в связи с засухой объявлен наивысший уровень опасности. В Центральной Чехии и Южной Моравии (юго-восток республики) введен запрет на разведение костров и въезд в леса автомобилей.
На железных дорогах из-за перегрева деформируются рельсы, провисают контактные провода и выходят из строя системы сигнализации. Эти проблемы на нескольких участках железной дороги привели к остановке поездов.
Метеорологи объясняют аномальную жару в Чехии эффектом «теплового купола», усугубленным климатическими изменениями.