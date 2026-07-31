Захарова ответила Сибиге на обвинения РФ в нагнетании ситуации с Сеутой

Ранее Андрей Сибига заявил, что Россия якобы развернула масштабную информационную кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте. По его словам, «пророссийские ресурсы» выпустили более 1,5 тысячи публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе. Он также утверждал, что около 300 материалов опубликовала испаноязычная версия Pravda, а еще десятки — различные редакции RT.