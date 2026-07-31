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Захарова ответила Сибиге на обвинения РФ в нагнетании ситуации с Сеутой

Мария Захарова ответила главе МИД Украины Андрею Сибиге, который обвинил Россию в якобы нагнетании ситуации вокруг миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения главы МИД Украины Андрея Сибиги в адрес Москвы, который заявил о якобы причастности России к нагнетанию ситуации вокруг миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута.

В своем Telegram-канале дипломат с иронией отреагировала на заявления украинского министра, задавшись вопросом, не Россия ли, по версии Киева, публикует материалы на сайте Госдепартамента США и распространяет обращения между США, Германией, Италией, Францией и другими странами по поводу сложившейся ситуации.

«Мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили? Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и тд друг к другу — результат взлома системы якобы “кремлевскими хакерами”? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», — написала Захарова.

Ранее Андрей Сибига заявил, что Россия якобы развернула масштабную информационную кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте. По его словам, «пророссийские ресурсы» выпустили более 1,5 тысячи публикаций с кадрами из Сеуты для нагнетания страха и дестабилизации ситуации в Европе. Он также утверждал, что около 300 материалов опубликовала испаноязычная версия Pravda, а еще десятки — различные редакции RT.

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