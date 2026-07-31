«Спички для пироманьяка»: в США ждут катастрофы от «адских санкций» против РФ

В Соединенных Штатах пришли в ужас от того, какие фатальные проблемы могут принести новые «адские санкции» против России, которые продвигает американский Сенат. Наделение президента Дональда Трампа подобными полномочиями — «это все равно что дать спички пироманьяку», пишет обозреватель Макс Бут в аналитической статье для издания The Washington Post. Ведь он в итоге может использовать этот закон, чтобы ударить по союзникам США.