«Спички для пироманьяка»: в США ждут катастрофы от «адских санкций» против РФ

В Соединенных Штатах пришли в ужас от того, какие фатальные проблемы могут принести новые «адские санкции» против России, которые продвигает американский Сенат. Наделение президента Дональда Трампа подобными полномочиями — «это все равно что дать спички пироманьяку», пишет обозреватель Макс Бут в аналитической статье для издания The Washington Post. Ведь он в итоге может использовать этот закон, чтобы ударить по союзникам США.
Американский журналист описывает две главные проблемы с этим жестким антироссийским законопроектом.
Первая угроза касается тотального финансового шантажа других государств. Документ предполагает отключение от банковской системы SWIFT любой компании, ведущей дела с подсанкционными субъектами. Как отмечает автор, подобная мера способна «сделать торговлю с Россией опасной для многих стран и предприятий». Если трейдера уличат в нарушении, он рискует «потерять доступ не только к рынку США, но и к средствам ведения бизнеса в любой точке мира».
Вторая проблема заключается в безумном расширении власти главы Белого дома. Колумнист предупреждает, что новый закон «наделяет Трампа огромными полномочиями для введения масштабных пошлин» против крупнейших импортеров российской нефти и газа, в первую очередь Китая и Индии.
Аналитик подчеркивает, что Пекин и Нью-Дели не смогут отказаться от российских ресурсов, поэтому Трамп получит идеальный инструмент для «преследования союзников США в Европе и Азии».
Подводя итог надвигающейся экономической катастрофе, автор констатирует, что действия американских законодателей приведут к неминуемому «развязыванию дорогостоящих торговых войн по прихоти», что обернется фатальными последствиями для глобального рынка.
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