Белоруссия не подтвердила информацию о закрытии границы с Латвией

Ранее в СМИ появилась информация о том, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что гражданам, которые еще не вернулись в Латвию, рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами.