Белоруссия не подтвердила информацию о закрытии границы с Латвией

Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтвердил информацию о закрытии границы с Латвией.
«ГПК Белоруссии не подтверждает информацию о закрытии границы с Латвией», — заявил представитель ведомства Антон Бычковский.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что гражданам, которые еще не вернулись в Латвию, рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами.
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