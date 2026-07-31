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Белоруссия не подтвердила информацию о закрытии границы с Латвией

ГПК Белоруссии прокомментировал сообщения о закрытии границы с Латвией.

Источник: Аргументы и факты

Государственный пограничный комитет Белоруссии не подтвердил информацию о закрытии границы с Латвией.

«ГПК Белоруссии не подтверждает информацию о закрытии границы с Латвией», — заявил представитель ведомства Антон Бычковский.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что гражданам, которые еще не вернулись в Латвию, рекомендуется воспользоваться альтернативными маршрутами.

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