Латвия объявила о перекрытии границы с Белоруссией

«Как долго будет закрыта граница, министр не уточнил. Просим тех, кто ещё не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами», — написал господин Домбрава в X. Вчера он призывал сограждан как можно скорее покинуть Белоруссию или отказаться от посещения страны из-за «гибридной войны», которую якобы ведет Минск.