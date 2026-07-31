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Латвия объявила о перекрытии границы с Белоруссией

Латвийско-белорусская граница будет временно закрыта по техническим причинам. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. Государственный пограничный комитет Белоруссии информацию о закрытии границы не подтвердил.

Латвийско-белорусская граница будет временно закрыта по техническим причинам. Об этом сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава. Государственный пограничный комитет Белоруссии информацию о закрытии границы не подтвердил.

«Как долго будет закрыта граница, министр не уточнил. Просим тех, кто ещё не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами», — написал господин Домбрава в X. Вчера он призывал сограждан как можно скорее покинуть Белоруссию или отказаться от посещения страны из-за «гибридной войны», которую якобы ведет Минск.

Режим усиленной охраны границы с Белоруссией в Латвии действует до конца 2026 года. МВД объяснило его необходимость растущим числом незаконных ее пересечений с белорусской стороны: в июне 2026 года латвийские пограничники пресекли 2,2 тыс. таких случаев против 1,7 тыс. в апреле.

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