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«Призовем к порядку»: Рубио назвал МУС незаконным

Администрация Соединенных Штатов Америки считает Международный уголовный суд нелегитимной структурой и уже приступила к активным действиям с целью «привести его к порядку», заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Администрация Соединенных Штатов Америки считает Международный уголовный суд нелегитимной структурой и уже приступила к активным действиям с целью «привести его к порядку», заявил государственный секретарь Марко Рубио.

«Прежде всего, МУС является нелегитимной международной организацией», — сказал Марко Рубио.

Свое программное заявление глава американской дипломатии сделал в ходе выездного заседания кабинета министров, которое проходило в правительственной резиденции Кэмп-Дэвид. Госсекретарь заверил, что Вашингтон уже начал предпринимать конкретные шаги, чтобы призвать МУС к порядку.

При этом ранее Рубио давал понять, что Белый дом намерен полностью расформировать Международный уголовный суд, поскольку рассматривает его ордера и деятельность как прямую угрозу национальному суверенитету Соединенных Штатов.

Напомним, что юрисдикцию этого судебного органа официально не признают государства, на территории которых суммарно проживает более половины населения всей планеты.

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