«Призовем к порядку»: Рубио назвал МУС незаконным

Администрация Соединенных Штатов Америки считает Международный уголовный суд нелегитимной структурой и уже приступила к активным действиям с целью «привести его к порядку», заявил государственный секретарь Марко Рубио.
«Прежде всего, МУС является нелегитимной международной организацией», — сказал Марко Рубио.
Свое программное заявление глава американской дипломатии сделал в ходе выездного заседания кабинета министров, которое проходило в правительственной резиденции Кэмп-Дэвид. Госсекретарь заверил, что Вашингтон уже начал предпринимать конкретные шаги, чтобы призвать МУС к порядку.
При этом ранее Рубио давал понять, что Белый дом намерен полностью расформировать Международный уголовный суд, поскольку рассматривает его ордера и деятельность как прямую угрозу национальному суверенитету Соединенных Штатов.
Напомним, что юрисдикцию этого судебного органа официально не признают государства, на территории которых суммарно проживает более половины населения всей планеты.