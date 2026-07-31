Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» из-за лжи о ситуации в Сеуте

30 июля в СМИ появилась информация о том, что около 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу автономного испанского города Сеуты и не встретили сопротивления со стороны марокканских сил безопасности. 31 июля стало известно, что количество иностранцев, пересекших границу города, возросло до 60 тысяч человек.