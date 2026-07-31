Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» из-за лжи о ситуации в Сеуте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 31 июля, назвала руководство Украины «унылым гнильем» из-за обвинений министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в адрес России в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте.
Дипломат отметила, что Сибига заявил о развертывании Россией масштабной кампании с якобы публикацией более 1,5 тысячи материалов с кадрами из Сеуты с целью «нагнетания страха и дестабилизации в Европе».
30 июля в СМИ появилась информация о том, что около 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу автономного испанского города Сеуты и не встретили сопротивления со стороны марокканских сил безопасности. 31 июля стало известно, что количество иностранцев, пересекших границу города, возросло до 60 тысяч человек.