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Захарова назвала киевский режим «унылым гнильем» из-за лжи о ситуации в Сеуте

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 31 июля, назвала руководство Украины «унылым гнильем» из-за обвинений министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в адрес России в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в пятницу, 31 июля, назвала руководство Украины «унылым гнильем» из-за обвинений министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в адрес России в связи с миграционным кризисом в испанской Сеуте.

Дипломат отметила, что Сибига заявил о развертывании Россией масштабной кампании с якобы публикацией более 1,5 тысячи материалов с кадрами из Сеуты с целью «нагнетания страха и дестабилизации в Европе».

— Мне просто интересно: на сайте Госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили? Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и так далее друг к другу — результат взлома системы якобы «кремлевскими хакерами», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

30 июля в СМИ появилась информация о том, что около 20 тысяч мигрантов пересекли сухопутную границу автономного испанского города Сеуты и не встретили сопротивления со стороны марокканских сил безопасности. 31 июля стало известно, что количество иностранцев, пересекших границу города, возросло до 60 тысяч человек.

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