Захарова назвала киевский режим гнильем

«Мне просто интересно: на сайте госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили? Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и так далее друг к другу — результат взлома системы якобы “кремлевскими хакерами”? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.