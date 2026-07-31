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Захарова назвала киевский режим гнильем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала обвинения Украины в адрес России в связи с пропагандистской кампанией вокруг миграционного кризиса в испанском городе-анклаве Сеуте и назвала киевский режим гнильем.

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Захарова в Telegram-канале процитировала главу МИД Украины Андрея Сибигу, который заявил, что Россия якобы развернула масштабную пропагандистскую кампанию вокруг миграционного кризиса в Сеуте.

«Мне просто интересно: на сайте госдепа материалы про творящееся в Евросоюзе миграционное побоище тоже мы разместили? Обращения США, ФРГ, Италии, Франции и так далее друг к другу — результат взлома системы якобы “кремлевскими хакерами”? Какое же унылое гнилье этот киевский режим», — написала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

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