Латвия временно закрыла границу с Белоруссией после технического сбоя

Власти Латвии временно закрыли границу с Белоруссией после технического сбоя. Об этом говорится в заявлении главы МВД республики Яниса Домбрава.
«По техническим причинам граница между Латвией и Белоруссией закрыта. Просим тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.
При этом Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил информацию о закрытии границы с Латвией.
«ГПК Беларуси не подтверждает информацию о закрытии границы с Латвией», — заявил официальный представитель комитета Антон Бычковский.
Ранее KP.RU сообщал, что на границе Белоруссии с некоторыми государствами Евросоюза скопилось почти 1,9 тысячи автомобилей. Как уточняли в Госпогранкомитете республики, в очередях оказались фуры, пассажирские автобусы и легковушки.