Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия временно закрыла границу с Белоруссией после технического сбоя

Госпогранкомитет Белоруссии не подтверждает данные о закрытии Латвией границы между странами.

Источник: Комсомольская правда

Власти Латвии временно закрыли границу с Белоруссией после технического сбоя. Об этом говорится в заявлении главы МВД республики Яниса Домбрава.

«По техническим причинам граница между Латвией и Белоруссией закрыта. Просим тех, кто еще не вернулся в Латвию, воспользоваться другими маршрутами», — написал он в личном аккаунте в социальной сети X.

При этом Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил информацию о закрытии границы с Латвией.

«ГПК Беларуси не подтверждает информацию о закрытии границы с Латвией», — заявил официальный представитель комитета Антон Бычковский.

Ранее KP.RU сообщал, что на границе Белоруссии с некоторыми государствами Евросоюза скопилось почти 1,9 тысячи автомобилей. Как уточняли в Госпогранкомитете республики, в очередях оказались фуры, пассажирские автобусы и легковушки.

Узнать больше по теме
Латвия: страна Балтики между Востоком и Западом
Латвия — одно из государств Прибалтики, расположенное на побережье Балтийского моря. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, сегодня страна играет весьма заметную роль в европейской политике и экономике. В этом материале разбираем, где находится Латвия, как складывалась ее история, какое значение страна имеет сегодня.
Читать дальше