Юрист Хаминский: ограничения по национальному признаку при аренде жилья незаконны

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что ограничения для арендаторов по национальному признаку нарушают принцип равенства и могут повлечь административную ответственность.
В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что требование сдавать квартиру семье без детей оценивается иначе. Благодаря принципу свободы договора собственник может предусмотреть условия, направленные на сохранность имущества.
При этом появление ребёнка у арендаторов во время действия договора не позволяет владельцу жилья автоматически расторгнуть соглашение.
Юрист посоветовал сторонам заранее обсуждать стоимость аренды и ответственность за имущество, закрепляя договорённости в договоре.
Вице-президент Гильдии риелторов Московской области Олеся Пикалова в беседе с «Радио 1» дала рекомендации по оформлению семейной ипотеки.