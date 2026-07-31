Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юрист Хаминский: ограничения по национальному признаку при аренде жилья незаконны

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что ограничения для арендаторов по национальному признаку нарушают принцип равенства и могут повлечь административную ответственность.

Источник: RT на русском

Юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что ограничения для арендаторов по национальному признаку нарушают принцип равенства и могут повлечь административную ответственность.

В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что требование сдавать квартиру семье без детей оценивается иначе. Благодаря принципу свободы договора собственник может предусмотреть условия, направленные на сохранность имущества.

При этом появление ребёнка у арендаторов во время действия договора не позволяет владельцу жилья автоматически расторгнуть соглашение.

Юрист посоветовал сторонам заранее обсуждать стоимость аренды и ответственность за имущество, закрепляя договорённости в договоре.

Вице-президент Гильдии риелторов Московской области Олеся Пикалова в беседе с «Радио 1» дала рекомендации по оформлению семейной ипотеки.