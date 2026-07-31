Специалист Стенина: крупный первый взнос позволит снизить ставку по ипотеке

Эксперт в сфере недвижимости Татьяна Стенина рассказала, что ставку по обычной рыночной ипотеке можно снизить до 2,5% без участия в льготных программах.
В беседе с «Газетой.Ru» она назвала три возможных условия: получение зарплаты через банк-кредитор, страхование жизни и первоначальный взнос не менее половины стоимости жилья. Возможность суммировать скидки зависит от политики конкретного банка.
«Зарплатный проект даёт скидку около 1%, страхование жизни — ещё 1%, взнос от половины стоимости — 0,5%», — пояснила Стенина.
Ставку также могут временно уменьшить в рамках партнёрских программ банков и застройщиков.
Стенина добавила, что досрочно погашать ипотеку наиболее выгодно в первые семь лет, когда значительную часть платежа составляют проценты.
Ранее эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Общественной Службой Новостей назвал нормальной ситуацию на рынке ипотеки.