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Тренер Диас: «Родина» не заслужила положительного результата с «Ростовом»

Главный тренер футбольного клуба «Родина» Хуан Диас заявил, что его команда не заслужила положительного результата в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

Источник: RT на русском

Главный тренер футбольного клуба «Родина» Хуан Диас заявил, что его команда не заслужила положительного результата в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».

Его слова приводит «Газета.Ru».

По словам тренера, «Родина» удачно начала встречу и открыла счёт, но затем футболисты потеряли силы и перестали показывать необходимую игру.

«Факт в том, что мы 85 минут просто не играли в футбол», — подчеркнул Диас.

Он добавил, что команде необходимо проанализировать причины проигрыша, чтобы двигаться дальше.

Матч прошёл 31 июля на стадионе «Арена Химки» и завершился победой «Ростова» со счётом 4:2.

Ранее сообщалось, что матч «Ростов» — ЦСКА перенесли в Москву из-за ремонта арены после урагана.