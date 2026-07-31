Тренер Диас: «Родина» не заслужила положительного результата с «Ростовом»

Главный тренер футбольного клуба «Родина» Хуан Диас заявил, что его команда не заслужила положительного результата в матче второго тура Российской премьер-лиги с «Ростовом».
Его слова приводит «Газета.Ru».
По словам тренера, «Родина» удачно начала встречу и открыла счёт, но затем футболисты потеряли силы и перестали показывать необходимую игру.
«Факт в том, что мы 85 минут просто не играли в футбол», — подчеркнул Диас.
Он добавил, что команде необходимо проанализировать причины проигрыша, чтобы двигаться дальше.
Матч прошёл 31 июля на стадионе «Арена Химки» и завершился победой «Ростова» со счётом 4:2.
Ранее сообщалось, что матч «Ростов» — ЦСКА перенесли в Москву из-за ремонта арены после урагана.