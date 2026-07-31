Технолог Ершова: зонт нельзя сушить рядом с батареей

Доцент кафедры профессионального и технологического образования Государственного университета просвещения Елена Ершова рассказала, что зонт следует досушивать в полураскрытом состоянии вдали от батарей и обогревателей.
В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала сначала несколько раз плавно открыть и закрыть зонт, чтобы стряхнуть капли. Затем его нужно раскрыть над ванной, поддоном или ковриком и дождаться, пока вода перестанет стекать.
После этого зонт следует слегка закрыть, не застёгивая, и подвесить в проветриваемом месте. Длительная сушка в полностью раскрытом виде может растянуть ткань и ослабить механизм.
«Остаточная влага внутри сложенного купола — главная причина появления неприятного запаха и плесени на ткани, а также коррозии металла и ржавых пятен на ткани», — предупредила Ершова.
Перед тем как убрать зонт в чехол, необходимо убедиться, что купол, спицы и соединения полностью высохли.
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