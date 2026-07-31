Технолог Ершова: зонт нельзя сушить рядом с батареей

В беседе с «Газетой.Ru» она посоветовала сначала несколько раз плавно открыть и закрыть зонт, чтобы стряхнуть капли. Затем его нужно раскрыть над ванной, поддоном или ковриком и дождаться, пока вода перестанет стекать.