Тренер Диас: «Родине» непросто адаптироваться к уровню РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Родина» Хуан Диас заявил, что его команде пока непросто адаптироваться к требованиям Российской премьер-лиги.
Его слова приводит «Газета.Ru».
По мнению специалиста, футболисты часто теряют мяч в простых ситуациях и действуют неуверенно даже при отсутствии серьёзного давления со стороны соперника.
«Мы не можем играть, как сборная Испании, у нас нет таких игроков», — отметил Диас.
Тренер пояснил, что команда может заимствовать отдельные стилистические элементы, однако должна учитывать качества имеющихся футболистов.
Ранее сообщалось, что «Ростов» победил «Родину» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).