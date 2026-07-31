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Тренер Диас: «Родине» непросто адаптироваться к уровню РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Родина» Хуан Диас заявил, что его команде пока непросто адаптироваться к требованиям Российской премьер-лиги.

Источник: RT на русском

Главный тренер футбольного клуба «Родина» Хуан Диас заявил, что его команде пока непросто адаптироваться к требованиям Российской премьер-лиги.

Его слова приводит «Газета.Ru».

По мнению специалиста, футболисты часто теряют мяч в простых ситуациях и действуют неуверенно даже при отсутствии серьёзного давления со стороны соперника.

«Мы не можем играть, как сборная Испании, у нас нет таких игроков», — отметил Диас.

Тренер пояснил, что команда может заимствовать отдельные стилистические элементы, однако должна учитывать качества имеющихся футболистов.

Ранее сообщалось, что «Ростов» победил «Родину» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).