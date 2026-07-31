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Врач Искандарова: БАДы лучше запивать негазированной водой

Кандидат медицинских наук, интегративный врач, нутрициолог Ляйсан Искандарова рассказала, какими напитками не следует запивать БАДы.

Источник: RT на русском

Кандидат медицинских наук, интегративный врач, нутрициолог Ляйсан Искандарова рассказала, какими напитками не следует запивать БАДы.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что кофе и чай мешают усвоению железа, а молочные продукты — железа и цинка. Грейпфрутовый сок может повысить концентрацию вещества в крови и риск передозировки.

Газированные напитки способны преждевременно разрушить оболочку таблетки, а алкоголь ухудшает усвоение ряда нутриентов. Кофе или чай следует пить за один — два часа до приёма железа либо через три часа после.

По словам Искандаровой, добавки безопаснее запивать чистой негазированной водой комнатной температуры, а витамины A, D, E и K нельзя принимать натощак.

Ранее клинический психолог, аддиктолог Александра Изюменко в беседе с НСН связала трудности с засыпанием без специальных добавок с тревожностью и перегруженным информационным полем.