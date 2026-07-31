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Тренер Альба: «Ростов» заслужил победу над «Родиной»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Джонатан Альба заявил, что его команда заслужила победу над московской «Родиной» в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Источник: RT на русском

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Джонатан Альба заявил, что его команда заслужила победу над московской «Родиной» в матче второго тура Российской премьер-лиги.

Его слова приводит «Газета.Ru».

Альба отметил, что встреча получилась открытой, а опасные моменты возникали у обеих команд.

По словам тренера, быстрый пропущенный гол не заставил «Ростов» менять тактику. Футболисты продолжили действовать интенсивно и идти вперёд.

«Я люблю, когда всё более под контролем, чтобы мы владели инициативой», — сказал Альба.

Он добавил, что остался доволен победой команды.

Ранее сообщалось, что «Ростов» победил «Родину» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).