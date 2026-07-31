Тренер Альба: «Ростов» заслужил победу над «Родиной»

Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Джонатан Альба заявил, что его команда заслужила победу над московской «Родиной» в матче второго тура Российской премьер-лиги.
Его слова приводит «Газета.Ru».
Альба отметил, что встреча получилась открытой, а опасные моменты возникали у обеих команд.
По словам тренера, быстрый пропущенный гол не заставил «Ростов» менять тактику. Футболисты продолжили действовать интенсивно и идти вперёд.
«Я люблю, когда всё более под контролем, чтобы мы владели инициативой», — сказал Альба.
Он добавил, что остался доволен победой команды.
Ранее сообщалось, что «Ростов» победил «Родину» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).