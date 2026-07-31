Трамп заявил, что не обсуждал с Инфантино идею продажи прав на ЧМ по футболу

Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с главой ФИФА Джанни Инфантино его план по продаже прав на ЧМ по футболу частным инвесторам.
«Нет, никогда (не обсуждали)», — заявил Трамп, отвечая на вопрос журналиста на заседании президентского кабинета.
По информации СМИ, президент ФИФА хочет разработать план продажи долей в коммерческих правах на чемпионат мира частным инвесторам. Это приведёт к созданию компании, которая будет контролировать главные мужские и женские соревнования ФИФА.
Сообщается, что переговоры велись с лицами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Сама схема потенциально способна принести лично Инфантино десятки миллионов фунтов.
30 июля все 55 членов УЕФА на внеочередном собрании приняли решение, что европейские сборные откажутся выступать на турнирах ФИФА, если Инфантино не отступит от своего плана. Также к УЕФА присоединился КОНКАКАФ.
Ранее сообщалось, что Инфантино близок к отставке с поста президента ФИФА.