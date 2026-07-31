Бизнес-психолог Куликова-Цай: спор сотрудников не должен переходить на личности

Бизнес-психолог и медиатор Юлия Куликова-Цай рассказала, что конфликт может принести пользу команде, если его участники обсуждают общую задачу, уточняют факты и интересы сторон, не переходя на личности.
В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что руководителю не следует подавлять спор. Его задача — установить понятные правила, дать высказаться всем участникам, отделить эмоции от сути вопроса и зафиксировать дальнейшие действия.
Если стороны перестали слышать друг друга или перешли к взаимным обвинениям, восстановить диалог может медиация.
«Нейтральный специалист не принимает решение за участников, а помогает им сформулировать реальные интересы и найти вариант, который можно выполнить на практике», — пояснила Куликова-Цай.
По её словам, сильную команду отличает не отсутствие разногласий, а способность спорить по существу и сохранять взаимное уважение.
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