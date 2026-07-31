В Петербурге задержали администратора техцентра телефонных мошенников

Администратора технического центра телефонных мошенников, который обслуживал сим-боксы, задержали в Санкт-Петербурге.
Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.
«Правоохранители пришли с обыском к местному жителю 2004 года рождения, который по указанию кураторов размещал и обслуживал оборудование для реализации мошеннических схем по выманиванию денег у россиян», — рассказал собеседник агентства.
Ранее совместная операция полиции и ФСБ позволила вернуть жительнице Амурской области почти 15 млн рублей, похищенных телефонными аферистами.