Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге задержали администратора техцентра телефонных мошенников

Администратора технического центра телефонных мошенников, который обслуживал сим-боксы, задержали в Санкт-Петербурге.

Администратора технического центра телефонных мошенников, который обслуживал сим-боксы, задержали в Санкт-Петербурге.

Об этом РИА Новости сообщили в силовых структурах.

«Правоохранители пришли с обыском к местному жителю 2004 года рождения, который по указанию кураторов размещал и обслуживал оборудование для реализации мошеннических схем по выманиванию денег у россиян», — рассказал собеседник агентства.

Ранее совместная операция полиции и ФСБ позволила вернуть жительнице Амурской области почти 15 млн рублей, похищенных телефонными аферистами.