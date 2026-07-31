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Политолог Топорнин: Испания способна остановить наплыв мигрантов

Директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин заявил, что Евросоюз ожидает от Испании активных мер для пресечения незаконного пересечения внешней границы.

Директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин заявил, что Евросоюз ожидает от Испании активных мер для пресечения незаконного пересечения внешней границы.

В беседе с информационной службой «Вести» он отметил, что Мадрид располагает необходимыми возможностями для урегулирования ситуации.

По мнению Топорнина, нарушивших границу мигрантов могут выслать, а предоставлять им статус беженца не планируют.

В комментарии «Газете.Ru» политолог допустил, что после массового прорыва мигрантов из Марокко власти Испании начнут укреплять сетчатое ограждение между Сеутой и марокканской территорией.

«Даже трамповская стена, 5 м, — это не гарантия того, что через неё нельзя перелезть», — отметил Топорнин.

Он назвал нынешний кризис локальным и предположил, что ситуация уляжется в ближайшие недели.

Ранее посольство США в Испании выпустило предупреждение для американских граждан на фоне наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута.

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