Политолог Топорнин: Испания способна остановить наплыв мигрантов

Директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин заявил, что Евросоюз ожидает от Испании активных мер для пресечения незаконного пересечения внешней границы.
В беседе с информационной службой «Вести» он отметил, что Мадрид располагает необходимыми возможностями для урегулирования ситуации.
По мнению Топорнина, нарушивших границу мигрантов могут выслать, а предоставлять им статус беженца не планируют.
В комментарии «Газете.Ru» политолог допустил, что после массового прорыва мигрантов из Марокко власти Испании начнут укреплять сетчатое ограждение между Сеутой и марокканской территорией.
«Даже трамповская стена, 5 м, — это не гарантия того, что через неё нельзя перелезть», — отметил Топорнин.
Он назвал нынешний кризис локальным и предположил, что ситуация уляжется в ближайшие недели.
Ранее посольство США в Испании выпустило предупреждение для американских граждан на фоне наплыва мигрантов в испанский анклав Сеута.