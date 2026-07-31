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Альпинист Яковенко рассказал о ситуации с поисками тела Наговициной

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России, обладатель звания «Снежный барс» Александр Яковенко рассказал о ситуации с поисками тела Натальи Наговициной на пике Победы.

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России, обладатель звания «Снежный барс» Александр Яковенко рассказал о ситуации с поисками тела Натальи Наговициной на пике Победы.

В комментарии aif.ru он отметил, что ещё неделю назад никто не поднимался на необходимую высоту, поскольку гора была закрыта для экспедиций.

«Пока неизвестно, дошёл ли кто-то в этом году до места, где, предположительно, находится тело Наговициной», — сказал Яковенко.

По его словам, эвакуация тела с высоты более 7 тыс. м нецелесообразна, так как подобная операция создаст смертельную опасность для её участников.

Третьего сентября 2025 года Федерация альпинизма России объявила о завершении поисков альпинистки. Вице-президент федерации Александр Пятницин выразил мнение, что Наговицина не могла спастись с пика Победы в Киргизии.

Начальник управления по работе со СМИ и с населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов заявлял, что операция по транспортировке тела может быть организована только летом 2026 года.

Руководитель базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков в беседе с RT рассказал, что попыток спустить тело российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии не будет.

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