Альпинист Яковенко рассказал о ситуации с поисками тела Наговициной

Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России, обладатель звания «Снежный барс» Александр Яковенко рассказал о ситуации с поисками тела Натальи Наговициной на пике Победы.
В комментарии aif.ru он отметил, что ещё неделю назад никто не поднимался на необходимую высоту, поскольку гора была закрыта для экспедиций.
«Пока неизвестно, дошёл ли кто-то в этом году до места, где, предположительно, находится тело Наговициной», — сказал Яковенко.
По его словам, эвакуация тела с высоты более 7 тыс. м нецелесообразна, так как подобная операция создаст смертельную опасность для её участников.
Третьего сентября 2025 года Федерация альпинизма России объявила о завершении поисков альпинистки. Вице-президент федерации Александр Пятницин выразил мнение, что Наговицина не могла спастись с пика Победы в Киргизии.
Начальник управления по работе со СМИ и с населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов заявлял, что операция по транспортировке тела может быть организована только летом 2026 года.
Руководитель базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков в беседе с RT рассказал, что попыток спустить тело российской альпинистки Натальи Наговициной с пика Победы в Киргизии не будет.