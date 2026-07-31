Специалист Якубович: регионализмы становятся частью культурного кода

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович выразил мнение, что социальные сети, мемы и шутки могут давать региональным словам новую жизнь.
В комментарии ИА RuNews24.ru он отметил, что такие слова, как «поребрик», «мультифора», «закатка» и «сопка», остаются маркерами принадлежности к определённому региону и его культуре.
По словам эксперта, часть слов постепенно выходит из повседневной речи из-за унификации языка, однако другие превращаются в культурный код и способ отличить «своих» от «чужих».
Он призвал не допускать, чтобы регионализмы становились исключительно «музейными экспонатами».
Ранее старший преподаватель английского языка Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар в беседе с РИАМО рассказала, что молодёжный сленг нельзя автоматически считать «засорением» русского языка.