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Синхронист Трофимов — о бронзе ЧЕ: обидно за ошибку

Российский синхронист Захар Трофимов прокомментировал своё выступление на чемпионате Европы в Париже.

Российский синхронист Захар Трофимов прокомментировал своё выступление на чемпионате Европы в Париже.

«На 100% обидно за ошибку, за все ошибки обидно. Само выступление нормальное, по художке я первый, очень рад. Да и в целом рад, что есть медаль», — приводит его слова ТАСС.

Трофимов завоевал бронзу чемпионата Европы в сольной технической программе, набрав 235,7858 балла.

Первое место занял британец Ранджуо Томблин (249,3951). Серебро завоевал Филиппо Пелати из Италии (241,7008).

Ранее сообщалось, что Дорошко и Минаева расстроены из-за второго места на ЧЕ.