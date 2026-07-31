Синхронист Трофимов — о бронзе ЧЕ: обидно за ошибку

Российский синхронист Захар Трофимов прокомментировал своё выступление на чемпионате Европы в Париже.
«На 100% обидно за ошибку, за все ошибки обидно. Само выступление нормальное, по художке я первый, очень рад. Да и в целом рад, что есть медаль», — приводит его слова ТАСС.
Трофимов завоевал бронзу чемпионата Европы в сольной технической программе, набрав 235,7858 балла.
Первое место занял британец Ранджуо Томблин (249,3951). Серебро завоевал Филиппо Пелати из Италии (241,7008).
Ранее сообщалось, что Дорошко и Минаева расстроены из-за второго места на ЧЕ.