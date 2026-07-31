Зеленский назвал жёсткой ситуацию для ВСУ на фронте

Для Вооружённых сил Украины сложилась тяжёлая обстановка на линии фронта, заявил Владимир Зеленский по итогам заседания ставки с участием главкома ВСУ Михаила Драпатого.
«Ситуация на фронте жёсткая», — написал он в соцсети X.
Ранее ВС России поразили в порту Одесса цеха Одесского нефтеперерабатывающего завода.
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