ТАСС: беспилотник-разведчик Латвии летает в районе границы с Белоруссией

Ранее глава МВД Латвии Янис Домбрава сообщил, что балтийская республика закрыла по техническим причинам границу с Белоруссией и призвала своих граждан воспользоваться иными маршрутами для возвращения на родину. Глава МВД Латвии также призывал граждан страны воздержаться от поездок в соседнюю Белоруссию. Причиной этого Домбрава указывал якобы развернутую Минском гибридную войну, в ходе которой с белорусской территории в Латвию регулярно пытаются проникнуть нелегальные мигранты из стран Азии и Африки. Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил информацию о закрытии Латвией границы.