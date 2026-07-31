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ТАСС: беспилотник-разведчик Латвии летает в районе границы с Белоруссией

Речь идет об аппарате Penguin C UAS, разработанном для наблюдения и обнаружения движущихся целей.

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Полет разведывательного беспилотника Латвии зафиксирован в районе латвийско-белорусской границы на фоне информации о ее закрытии. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

«Разведывательный беспилотник под управлением ВС Латвии летает в настоящее время в районах, прилегающих к границе балтийской республики с Белоруссией», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что речь идет об аппарате Penguin C UAS, разработанном для наблюдения и обнаружения движущихся целей, а также сбора разведывательной информации. «Беспилотник передвигается на высоте около 1 км вне коридоров, установленных для полетов гражданской авиации», — заметил собеседник агентства.

Ранее глава МВД Латвии Янис Домбрава сообщил, что балтийская республика закрыла по техническим причинам границу с Белоруссией и призвала своих граждан воспользоваться иными маршрутами для возвращения на родину. Глава МВД Латвии также призывал граждан страны воздержаться от поездок в соседнюю Белоруссию. Причиной этого Домбрава указывал якобы развернутую Минском гибридную войну, в ходе которой с белорусской территории в Латвию регулярно пытаются проникнуть нелегальные мигранты из стран Азии и Африки. Госпогранкомитет Белоруссии не подтвердил информацию о закрытии Латвией границы.

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