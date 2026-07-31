Президент ПСЖ Аль-Хелаифи не собирается баллотироваться на пост главы ФИФА

«Господин Аль-Хелаифи не имеет абсолютно никаких амбиций, намерений и интереса к этому посту и этой шумихе в СМИ. Напротив, он продолжит тихо и конструктивно поддерживать все институты мирового и европейского футбола», — сообщил L'Équipe его представитель.