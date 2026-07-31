Президент ПСЖ Аль-Хелаифи не собирается баллотироваться на пост главы ФИФА

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не собирается баллотироваться на пост главы ФИФА.
«Господин Аль-Хелаифи не имеет абсолютно никаких амбиций, намерений и интереса к этому посту и этой шумихе в СМИ. Напротив, он продолжит тихо и конструктивно поддерживать все институты мирового и европейского футбола», — сообщил L'Équipe его представитель.
В СМИ сообщали, что ряд европейских ассоциаций были бы готовы поддержать Аль-Хелаифи на выборах главы ФИФА.
Нынешний президент организации Джанни Инфантино, по информации источников, близок к отставке из-за скандала, связанного с его планом по продаже прав на ЧМ частным инвесторам.
Ранее Трамп заявил, что не обсуждал с Инфантино идею продажи прав на ЧМ по футболу.